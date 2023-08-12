法國海事官員今天表示，一艘載有難民的船隻前往英國時，於今天清晨在英吉利海峽沉沒，造成6人身亡，搜尋失蹤者的行動仍在進行。

法新社報導，法國海岸管理機關Premar的一名發言人表示，有55人獲救，仍有5至10人失蹤。

法國方面出動3艘船隻、1架直升機與1架飛機，在法國北部濱海小鎮桑加特（Sangatte）的外海展開搜索。英國也派遣2艘船隻加入行動。

法國檢方表示，首名罹難者是一名介於25至30歲的阿富汗裔男性。他被直升機救起後送往大城加萊（Calais）的醫院，但之後身亡。

Premar的發言人說，另有5名身體狀況危急的難民藉由救生艇送往加萊的醫院，但在船隻抵達時宣告不治。

根據檢方說法，這艘難民船在當地時間清晨2時（格林威治時間12日0時）左右於法國北部外海翻覆。

當地一名市長德爾辛（Franck Dhersin）表示，當局在上午6時左右展開救援大規模搜救行動，當時有數十艘難民船同時試圖穿越英吉利海峽。

他告訴路透社，「有多艘船隻遇到大麻煩。很不幸地，他們在桑加特附近尋獲了遺體」。

當局證實至少6人身亡，並稱搜救工作仍持續進行。