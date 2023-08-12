美國華府智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）今年的春季全球態度調查（Spring Global Attitudes Survey）顯示，台灣在調查涵蓋的全球24個中、高收入國家得到民眾的正面觀感，排名前三位的分別是日本、韓國及澳大利亞。

美國之音12日報導說，根據皮尤中心8月11日發布的調查結果，按照中位數，這24個國家有48％的受訪成年民眾對台灣具有好感，28％持有負面觀感，值得注意的是，有25％的人沒有看法。

在日本，有82％的人對台灣具有好感，其中包含24％對台灣「非常」有好感；韓國及澳大利亞分別有75％及70％的民眾對台灣有好感。其次是以色列和美國，大約有三分之二的民眾（依序為66％、65％）對台灣有正面看法。

在阿根廷、巴西、希臘、匈牙利和西班牙，對台灣持正面和負面看法的人旗鼓相當，只有在印度和南非，對台灣持負面看法的要多過於正面。這項調查沒有在中國進行。

針對24個國家成年人所做的這項調查顯示，在15個國家中，有大約四分之一的受訪者沒有對台灣的看法提供意見，包括在阿根廷有58％的人、在匈牙利有50％的受訪者未提供他們對台灣的看法。

皮尤中心的調查說，一些人將他們對台灣的看法與對中國的看法連在一起。在調查的24個國家裡，9個有較多對台灣看法正面國家的人比較可能會說，中國干預了其他國家不少的事務。

此外，在9個高收入國家中，對台灣和中國的看法也具有零和性。在這些地方，多數受訪者對台灣有正面看法，但對中國則持負面看法。

在這些國家裡日本最為突出，有71％的人對台灣有好感，而對中國沒有好感。在澳大利亞和韓國，大多數人對台灣持正面觀感，對中國則是負面觀感，而這種現象在美國、加拿大、瑞典、英國、德國和法國也一樣。

不過有兩個國家的受訪成年民眾對台灣和中國的看法沒有關聯性。在墨西哥，大約36％的人對台灣和對中國都有正面看法；然而在印度，35％的人對台灣和中國都一樣持負面看法。

儘管在調查所涵蓋的24個國家中，沒有一個有大量民眾偏愛中國而不喜歡台灣，不過奈及利亞、南非及肯亞等3個非洲國家，有相對最多比例的人對中國持正面觀感，但對台灣持負面觀感，在奈及利亞，大約有22％的人這麼說；在南非和肯亞，有18％的人這麼說。不過在所有其他國家中，只有不到10％的人持這種看法。

值得注意的是，在阿根廷、匈牙利、希臘、巴西和南非的人較有可能不提供他們對台灣、中國或兩者的看法。在這5個國家裡，較可能不表示他們對台灣看法的人，要多過於不表示對中國看法的人。舉例而言，49％的匈牙利人沒有表達他們對台灣的看法，但只有8％的人沒有提供他們對中國的看法。

皮尤研究所2023年春季全球態度調查的24個中、高收入國家，包括在北美洲的美國、加拿大；在歐洲的英國、瑞典、荷蘭、德國、法國、義大利、波蘭、西班牙、希臘、匈牙利；亞洲的日本、韓國、澳大利亞、印尼、印度；中東的以色列；非洲的奈及利亞、南非、肯亞；南美洲的墨西哥、巴西及阿根廷。