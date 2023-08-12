黃旼炫驚喜獻唱〈想見你想見你想見你〉。（讀者提供）

台灣粉絲送蛋糕，幫黃旼炫補過生日。（孫伊萱攝）

黃旼炫很開心能海外巡演首站能跟台灣粉絲一起度過。（孫伊萱攝）

韓國男團「NU'EST」成員黃旼炫今（12日）首次以個人身分登寶島會粉，在台北國際會議中心（TICC）舉辦迷你演唱會「2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN TAIPEI」，吸引3000人到場，由於他剛在本周三（9日）度過28歲生日，活動尾聲，台灣粉絲除了準備影片和手幅應援外，也特地為他送上蛋糕補過生日，讓他含淚說「好久沒來台灣了，你們在這麼遠的地方，仍如此用心準備應援，我真的非常感動！」

黃旼炫今除了帶來今年初甫發行的個人專輯《Truth or Lie》中的多首新歌外，還有NU'EST時期的個人單曲〈Universe〉、〈EARPHONE〉，他也驚喜獻唱台劇《想見你》主題曲〈想見你想見你想見你〉，咬字超標準，演唱結束後，他也說「抱著每天都想見黃桃們的心情演唱這首歌」，在「旼炫的Music album」環節中，他化身DJ為粉絲解憂，中間還不忘用他的蜜嗓演唱韓劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》和 《二十五，二十一》中的OST，讓台下粉絲聽得如癡如醉。

最後，他也感性表示，去年有在首爾舉辦粉絲見面會，但沒有到海外巡迴，但聽說很多沒有見過海外的粉絲都一直在敲碗，便有了這個巡演，因為台北是此次巡迴的首場，「在起點可以跟台灣的黃桃們（官方粉絲名）一起度過真的非常幸福，也很感謝大家今天的到來，雖然不知道下次見面會是什麼時候，請大家不要生病了」，並承諾下次也會展現更好的面貌給大家。