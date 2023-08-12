藝人林姵君做過兒童台「優格姐姐」，後合約到期改名為「DoReMi姐姐」，持續活躍在演藝圈；2016年她與電競選手Xargon育有一子一女，時常分享家庭生活，沒想到最近才2歲的女兒吃餅乾噎到，臉色呈現黑紫色，好險最終平安無事，讓她心有餘悸直呼：「我要去壓壓驚。」

林姵君昨(11日)深夜在IG限時動態PO文，透露剛剛在打掃家裡，兒子伊布跑來告訴她，女兒吃餅乾噎到，她一聽趕去查看情況，卻發現女兒臉色呈現黑紫色，且發不出任何聲音，只用手不停比嘴巴，見狀，她立刻實施哈姆立克急救，但按了5下都沒出來，內心非常慌，一刻也不敢停下動作，所幸並未出事，她也在女兒吐出餅乾那一刻，腿軟攤在地上。

林姵君分享女兒被噎到的驚魂記。(圖/林姵君 IG)

後來林姵君調閱家中監視器，發現總共按了快30下才成功，驚呼：「再多個30秒，妹妹就要暈過去了」，並說老公到客廳後，擁抱眼神空掉的她，以及嚎啕大哭的女兒，也親吻每位家人，此外，經歷這場驚魂記，林姵君感受一家人陪在身邊的可貴，直呼：「幸福就是一家平安」，更嚇壞表示：「我要去泡泡澡壓壓驚。」

除此之外，針對家中有小孩的粉絲，林姵君有感而發表示：「小朋友噎到，真的是跟時間賽跑，每個爸媽真的都必學哈姆立克急救法」，並鄭重提醒：「萬一真的失去意識，就不要執意吐出異物，要趕快CPR了！」