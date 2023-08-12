隨著平均地權條例新制上路，預售屋不得轉約、投資客退散，已有部分代銷業者提前布局轉戰成屋市場！台中5個地產界好友合資開設仲介經紀公司「五義地產」，創設永慶不動產西屯未來加盟店，誓言要以五大創新服務模式，開創仲介市場3.0新典範。

永慶不動產西屯未來加盟店今（12）日歡慶開幕，現場賓客雲集，包括成真咖啡董事長王國雄、台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華、台中市建築經營協會理事長連智民、台中市仲介公會理事長林志雲、中台灣社團聯合會理事長黃鴻隆、台中市不動產經紀人公會理事長陳淑惠，以及永慶不動產總部總經理莊志成等人到場慶賀！開幕日，也舉辦公益文創市集，提供附近社區住戶免費享用，敦親睦鄰。

五義地產董事長傅枝火宣布，公益回饋是五義地產的特色之一，開幕現場捐贈20萬元給兩個社福團體，並承諾每年提撥5％盈餘做公益。他說，永慶慈善基金會動員旗下4大房仲品牌、合計逾千人，報名參加10月21日台灣行動菩薩助學協會在水湳中央公園舉辦的公益路跑活動！

走進五義地產，彷彿進入一間充滿書香人文氣息的咖啡店，顛覆仲介公司給人的傳統印象，這就是今日開幕即立志要成為房仲3.0新典範的「永慶不動產西屯未來加盟店」，地點就位在西屯路與弘孝路口的精華地段，擁有百坪店面，空間寬敞舒適。

五義地產發起人、竹科工程師田育松表示，因為對不動產及網路行銷深感興趣，決定辭去竹科工程師、全心投入房地產自媒體，成為新竹知名的房產部落客；2年前更加盟連鎖不動產仲介經紀業，透過網路加實體仲介公司虛實整合的經營，開創不錯的成績。

田育松此次跨足台中市仲介市場時，便力邀4位各擁有30年不動產經驗的好友加入，並由在台中七期有十多年經營資歷的傅枝火領軍擔任董事長，豐富的房仲經驗加上創新的行銷思惟，希望為仲介業帶來一番新氣象，並引領產業升級，成為房仲3.0標竿。

田育松說，五義地產為了呈現不同的仲介模式，歷經一年多，每周密集開會討論，地點從台中、竹北，甚至苗栗高鐵站，可謂前所未見的慎重，終於為五義地產確定仲介3.0定位，「要像超商引進不同的創新服務模式一樣，成為介仲市場的主流」。

傅枝火強調，五義地產擁有五大特色，包括1.在空間上提供員工及客戶優質的環境，尤其1樓最精華的空間，打造成精品書香咖啡店氛圍，就是要讓客戶享受優雅的房地產買賣體驗。

2.在教育上首創員工數位學習護照，提供近千小時的線上學習課程，並成立「五義講堂、未來學院」，廣邀各領域成功人士前來傳授交流，給夥伴、客戶除了房地產專業知識外，還能豐富生活全方位的成長。首場講座8月19日登場，邀請「樂居」創辦人李奕農演講「後平均地權條例 不動產未來趨勢分析」，未公開先轟動，100多個名額逼近滿額。

3.在員工福利上，傅枝火說，建商代銷一條龍整合及網路創新的房地產行銷資源、並採類米其林星級評鑑、美式管理制度，讓有能力、有服務熱忱、有專業的員工，都有機會領取高額獎金，邁向財富自由。

4.在公益回饋上，與多家B型企業合作一起做公益，每年提供盈餘固定比例公益回饋社會。

5.在客戶權益上，提供成交客戶專屬的VIP會員服務，如室內設計、家具、家電採購的團購優惠、稅務規劃諮詢服務，讓客戶可以一站購足、享受一條龍便利優惠的服務。

傅枝火強調，五義地產的經營理念是「分享、共享、感恩、利他、共好」，希望在不動產業成為一顆閃亮的星星！今日開幕慶，傅枝火代表致贈沐風關懷協會及彰化勵志中學各10萬元，並與成真咖啡異業結盟，落實「喝咖啡，做公益」。