歐森。（美聯社資料照）

11日客場交手海盜，勇士一壘手歐森（Matt Olson）轟出本季第40支全壘打，刷新自己單季最高紀錄，也和天使球星大谷翔平並駕齊驅，因為2人身處不同聯盟的關係，全壘打數不會相互比較，不過棒球節目《Off Base》仍針對誰將搶下大聯盟全壘打王的頭銜作出探討，卻意外掀起論戰。

前教士賽揚獎強投皮維（Jake Peavy）投了歐森一票，他表示歐森在場上要做的事情，並沒有大谷翔平來得多，而且歐森手感越來越燙，大谷翔平甚至沒有萊利（Austin Riley）、小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）和歐比斯（Ozzie Albies）這些強打掩護，歐森會有更多的球可以打，敲出全壘打的機會比較多。

曾效力紅雀的史庫格斯（Xavier Scruggs）有不同意見，他先打趣表示按照自己這3年的經驗，絕對不要和任何有關大谷翔平的賭注打對盤，「大谷翔平剛來大聯盟時，很多人都說他無法實現二刀流，但現在無論什麼成就，我再也不會說他做不到了，大谷會成為大聯盟全壘打王，歐森雖然很棒，不過就像大谷翔平的名字一樣，他會給我們帶來一場秀（ShoTime）。

女主持人艾普絲坦（Ariel Epstein）則以數據決定2人高下，他認為歐森的出賽數為最大優勢，過去6年只有4人出勤率比他還要高，「大谷翔平只要在投球當天上場打擊，平均每13個打數才會開轟，不過當他專職DH則降為平均每10打數，開轟效率明顯提高，也就是沒有投球的時候，大谷更有可能擊出全壘打，歐森不會登板投球，所以他奪下大聯盟全壘打王的機會更高。」