JAY（左）也擔任驚喜嘉賓，力挺尹鐘佑。（ON INN ASIA提供）

陳冠叡低調支持同期戰友。（讀者提供）

因參與韓國選秀節目《BOYS PLANET》暴紅的尹鐘佑，今（12日）晚在台北三創Clapper Studio舉辦粉絲見面會，他舞力全開，以B.I的〈BTBT〉揭開序幕，之後在隨機舞蹈橋段則連跳了SEVENTEEN、MONSTA X、STRAY KIDS、東方神起、BTS等男團前輩的歌曲，以及《BOYS PLANET》的〈SAY MY NAME〉，讓粉絲直呼值回票價。

好夥伴JAY也擔任驚喜嘉賓，一起表演節目中的曲目〈NOT ALONE〉，尹鐘佑還突然用台語對他喊話「哇愛哩（我愛你）」，在QA便利貼的橋段先是應現場跳了YOASOBI年度夯曲〈Idol〉，還錄了早安問候鈴聲，寵粉程度讓現場粉絲滿足度破表，不過被問到接下來的計畫，沒想到他竟現學現賣用中文說「秘密！不好意思！」笑果做好做滿。

而同期戰友陳冠叡也沒有厚此薄彼，從下午的JAY再到晚上的尹鐘佑都整場看完、全力支持，2人也在台上特別感謝他，全場粉絲同時回頭看他形成有趣的畫面，陳冠叡也比愛心回應現場。JAY與尹鐘佑在結束台北場後，下週將前進東京挑戰一日兩場，他們也期望很快能再回來與台灣粉絲見面。