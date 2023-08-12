田馥甄今晚在台上熱情與粉絲互動。（何樂音樂提供提供）

「金曲歌后」田馥甄12日在台北小巨蛋進行「一一巡迴演唱會」第4場。她今晚在唱自選曲橋段，特地選唱林生祥的台語歌曲〈有無〉，剛好林生祥今晚也來到現場欣賞，她突然激動淚崩說，第一次聽到這首歌就很想在高雄巨蛋唱，當時準備了蠻多首台語歌曲，很可惜因為地震導致演唱會取消。

她淚喊：「那狀況是誰都不願意，但我們很快就收到生祥老師的來信，主動關心我們『狀況還好嗎？』。」更坦言，當時林生祥除了送上關心，還主動提出想退還給他們上架版權費，「生祥老師說『都這個時候，怎麼可以收錢』」，讓她當下深深被感動、忍不住落淚，哽咽說：「大家可能覺得我們在台上光鮮亮麗，總是有不如意的時候，有些事情可以讓大家看懂人生、人情冷暖，我感受到這份暖，雪中送炭，讓我永遠銘記在心，謝謝生祥老師。」

她今天演出前，知道林生祥坐在台下，笑說：「老師有在現場，我唱這首歌有點緊張。」她知道林生祥一路以來用心製作客語歌曲、專輯，「老師很辛苦，仍然願意給這麼多的愛，我也希望向他學習，當一個在雪中送炭的人，謝謝老師、謝謝每一位，你們都是給我溫暖的人。」