韓國樂團「SE SO NEON」2016年於首爾組成,團名來自主唱在書店發現的一本雜誌,同時具有「新穎」與「飛翔」之意,隔年發行出道單曲〈A Long Dream〉,推出首張專輯《Summer Plumage》,拿下當年韓國大眾音樂賞「最佳新人」及「最佳搖滾單曲」,憑藉強大吉他旋律及深刻引起共鳴的歌詞圈粉無數,包括Hyukoh、BTS甚至坂本龍一。

2018年底因兵役問題團員變動,SE SO NEON進入休團,期間主唱昭允以「So!YoON!」名義個人出道,與Phum Viphurit 、Japanese Breakfast等人推出聯名單曲,2023年大獲好評的第2張個人專輯《Episode1 : Love》更邀來BTS成員RM合作〈Smoke Sprite〉,在Spotify至今已超過5000萬點播。SE SO NEON除了讓樂迷能從〈NAN CHUN〉、〈Winter〉中得到安慰,同時也有〈joke!〉這樣狂噪不羈的作品,從搖滾、迷幻、藍調、低傳真、爵士到 R&B,SE SO NEON不斷在創作中追求突破與實驗,拒絕將自己歸類為特定的音樂類型。

距離上次來台不過短短幾年的時間,SE SO NEON已如團名振翅高飛,成為全球最炙手可熱的獨立樂團之一,主唱昭允 更一躍成為韓國樂壇最矚目藝人,繼2年前邀來劉亞仁出演 MV 之單曲〈Jayu〉,SE SO NEON也以全新單曲〈Kidd〉宣告回歸,透過絕望與希望的對比,深刻表達自由的含義。

全新單曲〈Kidd〉引用傳奇海盜William Kidd的名字,展現此次主題「Pirateship」的精神,以及SE SO NEON對冒險與自由創造的渴望 。同時SE SO NEON也宣佈進行首次的全球巡迴,跨越美國、英國、歐洲、亞洲等18個國家共32個城市舉行,與超過3萬名全球樂迷見面。台北場將於11月15日於 Legacy Taipei舉行,門票將於8月15日中午12點正式啟售。