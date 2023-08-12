民進黨總統參選人賴清德日前於臉書推出「挺青年政策系列短影片」，以記者會場地做為拍攝的背景，解釋青年在意的政策。國民黨立委參選人、新北市議員葉元之則指出，賴清德從6月25日之後，就沒有正式接受過記者提問，「對於這種傲慢的候選人投的下去嗎？」他也點出總統蔡英文競選連任時也會接受媒體聯訪，「賴清德你不如蔡英文嗎？」

葉元之12日在臉書發文指出，賴清德在臉書發表青年政策的宣傳影片，以記者會場地做為拍攝的背景，引起不少人憤怒。但憤怒的倒不是青年政策，而是賴清德作為總統參選人，在6月25日後就沒有正式接受過記者提問，僅有在7月29日隨口回答記者對於民進黨前客家事務部主任蔣絜安論文抄襲的問題，說民進黨對於學倫的高標準不會改變。

葉元之痛批，「這是多傲慢的行為？總統參選人可以完全不接受媒體檢驗嗎？這段時間民進黨遇到那麼多爭議事件，他都不用表態說明嗎？」反觀賴的對手國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，不管遇到什麼問題，都還是必須回答，侯友宜必須回答國民黨整合問題，柯文哲也必須回答台北市長任內決策所引發爭議。

「賴清德不是說對學倫採高標準嗎？那為何賴清德競選總幹事潘孟安論文抄襲達到50%以上，賴清德卻假裝沒看到？這是什麼高標準？」葉元之也接連反問，「賴清德年輕時說要推動台灣獨立建國，騙了許多獨派的支持，還得到台獨金孫的封號，為何現在可以硬說台獨是指中華民國已經獨立？想當總統的人可以這樣唬爛嗎？」

「對於這種傲慢的候選人，投的下去嗎？」葉元之也砲轟，賴清德不要以為是副總統所以能有這種特權，蔡英文2020年競選總統連任時，出席很多造勢場，照樣接受媒體聯訪，「賴清德你不如蔡英文嗎？」