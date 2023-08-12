一年一度的國產蜂蜜品質評鑑結果出爐！為推廣國產優質龍眼蜂蜜，農業部農糧署輔導台灣養蜂協會，辦理今年全國蜂蜜品質評鑑，12日在金典酒店舉辦「2023全國國產龍眼及荔枝蜂蜜品質評鑑頒獎典禮暨成果發表會」，共有133位得獎蜂農，接受頒獎表揚。

台灣養蜂協會理事長黃國展表示，今年氣候異常等因素，蜂蜜產量偏低，但蜂農仍收集到非常好的蜂蜜，今年評鑑蜂蜜，共有198人蜂農參與，今年蜂蜜通過產銷履歷數量達到逾3.3萬箱，成績非常亮眼。

與會的農業部長陳吉仲指出，台灣養蜂協會與蜂農可有個共同目標，養蜂產業每年產值與產量都可增加，讓進口蜂蜜減少，而所有國人消費蜂蜜，均以國產蜂蜜為主；甚至國產蜂蜜還可出口。

陳吉仲說，後續可由台灣養蜂協會與農糧署討論，並鎖定目標推動，過去6、7年，國產蜂蜜年產值，從十幾億元，到二十幾億元，逐年成長。有時候，天候因素不是我們可以克服的，但如果天候可以的話，養蜂產業可用十年來規劃，希望未來年產值可達50億元，年產量達2萬公噸。至於政府要做哪些事情，農委會與農糧署都會全力以赴。

農糧署強調，今年採蜜期受到病蟲害的影響，多數蜂農蜂蜜產量偏低，但品質相當優良，今年度由台灣養蜂協會賡續辦理「全國國產蜂蜜品質評鑑」，藉由評鑑以提升國產蜂蜜品質及知名度。

國產蜂蜜評鑑，分為龍眼蜜組及荔枝蜜組，為廣受國人喜愛的蜂蜜種類，此次評鑑有198位蜂農參加。其中，龍眼蜜組計161位、荔枝蜜組計37位。

該項評鑑過程採初、複評二階段評選，初評由財團法人中央畜產會，以儀器檢測分析，篩選出符合CNS國家標準，且抗生素及農藥殘留合格者，才能進入複評。

複評由國內15位學者專家進行風味品評，選出品質優良、風味及色澤絕佳，才能獲得特等獎、頭等獎的榮耀。經評鑑結果龍眼蜜特等獎16位、頭等獎97位，荔枝蜜特等獎4位、頭等獎16位，合計共有133位蜂農獲得各獎項的殊榮。

農糧署說，自2020年起推動蜂產類產銷履歷制度，蜂產品採逐批檢驗嚴格控管，以確保品質安全及可追溯性。推動至今，蜂農參與意願十分踴躍，目前已累計100戶蜂農通過驗證，蜂箱數近3.4萬箱，占國內養蜂箱數1成6以上，產值達3億元以上，可見產銷履歷制度非常受到消費者及國內蜂農朋友的認同。

本次國產龍眼蜂蜜品質評鑑參賽的蜂蜜，有部分得獎者同時通過產銷履歷驗證，消費者只需要認明蜂蜜罐上的產銷履歷標章及國產蜂產品證明標章，就可購得源自於台灣寶島的蜂蜜。

為推廣國產蜂蜜產品，台灣養蜂協會7月22日起至8月20日分別在北、中、南部，辦理三場次「2023蜂盛人生 行銷推廣市集」活動，最後一場次，8月19、20假國立自然科學博物館戶外廣場辦理，邀集國內通過產銷履歷驗證、評鑑獲獎蜂農參與展售。

活動現場，除提供國產蜂蜜水，亦包含蜜蜂科普教育、蜂產品食農教育、如何辨別真假蜂蜜及認識選購產銷履歷產品等豐富內容。

農糧署強調，參加品質評鑑的國產蜂蜜，皆具備QR Code及審核通過國產蜂產品證明標章的基本要求，且限定以300公斤蜂蜜參賽並貼上年度評鑑封條，獲得評鑑獎項者，最多只能分裝成406瓶（600毫升，700公克），每瓶都有流水編號，以管控數量，售完為止。