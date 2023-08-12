阿提諾、阿巴西兩名「新台灣人」昨在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組，攜手貢獻45分，改打1號位置的林庭謙也拿16分，幫助中華藍98比79力挫菲律賓，拿下瓊斯盃第1勝，今晚7點換跟日本大學明星隊交手。

「這場比賽大家表現很好，從開始到上場，都充分展現企圖心與贏球渴望，也帶給觀眾不少驚奇，希望可以延續下去，」中華藍總教練桑茂森表示，「第四節我們被切太多次，造成腳步沒跟上，才會讓菲律賓稍微追近。」

阿提諾貢獻全隊最高23分，另有9籃板，替補拿下22分的阿巴西說：「儘管我以替補身分出發，這仍是我第一次打瓊斯盃，很開心能有機會跟林庭謙、阿提諾、劉錚等好手一起打球，我在場上沒想太多，有機會就投。」

由於陳盈駿（腳踝開刀），這次瓊斯盃的主控角色改由林庭謙擔任，結果他昨天除了拿下16分，也有5籃板、4助攻，更是零失誤，桑茂森說：「我知道讓林庭謙打2號位置破壞力較大，但他今天打1號位置讓人安心。」