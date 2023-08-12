距離2024年總統大選投票愈來愈近，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲積極展開布局。媒體人吳子嘉分析認為，根據《美麗島電子報》內參民調，柯文哲22％、侯友宜20％，在誤差範圍內，兩人平手，因此，柯文哲民調一定要拚到30％以上。

吳子嘉12日在《董事長開講》網路直播節目中表示，柯文哲一定要拚到30％以上，因為根據《美麗島電子報》不公開的內參民調，柯文哲22％、侯友宜20％，是在誤差範圍內，也就是平手。

吳子嘉接著指出，在三腳督的狀況下，侯友宜大概上升2％；柯文哲下降約2％，從28％一直掉到現在的22％。至於四腳督，柯文哲變成19％，柯文哲單獨參選的困難度很高；換句話說，民進黨的戰術成功，打柯文哲打到點了。

另外，吳子嘉更分析指出，從民調上已經看出，支持「下架民進黨」口號的人只有30幾趴，並沒有過半。但去年九合一選舉支持「下架民進黨」說法的是過半的，也真的成功下架民進黨。去年的訴求有效，但今年的訴求並沒有過半，他認為，副總統賴清德當了民進黨的遮羞布，做了一定程度的漂白功能；因此如果賴清德的作戰方式是要鞏固基本盤，面對分裂的在野陣營，這策略是對的。