科學家們在月球背面發現了一個巨大的熱源反應感到困惑，橫跨近50公里。目前推測這來自月球表面下一個由一座火山形成的大型花崗團塊。它的溫度為攝氏10度，這月球研究產生深遠影響。因為在月球表面上，晚上會將至零下183度的嚴寒，因此攝氏10度的反應對於月球而言相當炎熱。

據英國《每日鏡報》（Mirror）12日報導，研究人員使用中國大陸發射的2個月球探測器嫦娥1號和嫦娥2號的數據找到了它。2台嫦娥探測器都搭載了使用微波波長觀察月球的儀器。

這些火山與地球上的火山相似，花崗岩是在火山爆發後，熔岩冷卻凝結成岩石。科學家表示，在其他行星上發現花崗岩實屬罕見，月球雖然以其熔岩原野和火山噴發而聞名，但從先前從未證實火山存在，目前這火山反應位於月球背面的康普頓和貝爾科維奇環形山。

行星科學研究所的聯合研究員西格勒博士（Dr. Matt Siegler）解釋說：「我們發現了一個過去就被懷疑是火山之一的康普頓-貝爾科維奇環形山，在微波波長下絕對發光。」

這一次的重大發現中，還發現熱源不是熔岩，而是被固定在岩石中的放射性元素。挖掘出的數據顯示了一個寬20公里的矽質表面，被認為是一座古老火山的火山口，而這座古老的火山與地球上的火山相似度最高。

西格勒博士繼續解釋說：「我們解釋這種熱通量是由火山口下面的含有放射性礦物的花崗岩體造成的。」地球化學家埃克諾莫斯博士（Dr. Rita Economos）解釋說，他們所發現的是一個寬50公里的岩漿岩體，這種火山岩體在岩漿升至地殼但未噴出地表時形成。