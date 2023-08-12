清泉崗基地舉辦「航空嘉年華活動」12日登場，吸引10萬人潮湧入，造成中清路清泉崗路段大塞車，各個接駁站也塞爆，但立法院副院長蔡其昌竟在臉書猛轟台中市府與主辦單位，負責相關接駁與疏導的能力。對此，國民黨發言人、台中市立委參選人廖偉翔12日就表示，「蔡其昌不監督中央反打地方，這場活動的招標單位，就是國防部空軍司令部，蔡其昌都不用檢討國防部嗎？」引發討論。

廖偉翔12日在臉書上PO出一篇「蔡其昌不監督中央反打地方，愧對立委權責」的文章表示，「今天國防部在台中清泉崗機場舉辦了航空嘉年華活動造成交通堵塞，蔡其昌痛批『市府規劃量能不足，造成上萬人在外排隊與回堵』，殊不知，規劃交通接駁的根本是國防部！」

廖偉翔指出，「在公開的招標資訊很清楚的可以看到，這場活動的招標單位，就是國防部空軍司令部，台中市政府為了配合司令部，更把行駛中清路的台中客運中清幹線公車（500路、500延）配合加密班距，大約增開三成左右班次服務參與活動的民眾，專車不足導致交通堵塞，蔡其昌都不用檢討國防部嗎？」

廖偉翔強調，「更何況市府早就提醒過國防部，會有交通問題，中清路公車班次要增加，但國防部卻置若罔聞，台中市府已經很周到了！」最後廖偉翔更猛轟，「蔡其昌身為立委，身負監督中央職權，放著中央不監督，反過來政治操作打台中，丟臉的不是你政治操作，而是你堂堂立院副院長操作了還搞錯！更有甚者，今天的車流已證明清泉崗機場無力舉辦國慶煙火，蔡其昌還想強力推動，只想到自己的『煙火亮點政績』，就不怕適得其反嗎？」