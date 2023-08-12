據中國大陸駐德國大使館網站消息，德國《柏林報》當地時間12日刊登中國駐德國大使吳懇接受該報發行人邁爾以〈中國不是風險〉為題的專訪。強調德國「恐中」毫無道理，對德中關係保持樂觀。

吳懇表示，他注意到德聯邦教研部長施塔克-瓦青格有關「需警惕在德中國留學人員學術間諜風險」言論。同時，德聯邦憲法保衛局近期也發布安全提示，將中國有關機構列為情報部門。這些言論和做法歇斯底里、近乎癲狂，是嚴重的「恐中症」，需要好好治一治。

吳懇稱，曾有報導稱，有些國家大規模監聽，甚至監聽到德國最高層，卻從沒聽說德方發布過什麼安全提示。可見，所謂安全提示完全是政治操弄，帶不來半點好處，只會毒化合作氛圍、汙名化有關群體。奉勸德方一些人和機構，管好該管的事，讓學生安心讀書。

對於德《商報》報導，德聯邦政府可能在年內以潛在安全風險為由，在德5G網路建設中逐步排除華為、中興等中國科企。吳懇認為，德方希提高自身電信網路安全的關切可以理解，但不應以此為藉口，將中德正常經貿合作泛政治化。華為、中興長期在德依法合規經營。他也聽說，德聯邦政府正在討論是否要在5G建設中排除華為。如果又拿不出實質證據證明有所謂「安全威脅」，中方絕不會袖手旁觀。現在中德溝通管道是暢通的，雙方可以就廣泛議題坦誠交流。相信未來也將如此。

至於德聯邦政府最近發布的「中國戰略」，吳懇評價指，中德共識遠多於分歧，合作遠大於競爭，雙方是夥伴而非對手。德國當前面臨的挑戰和問題並非中國造成。將中國視為「競爭者和制度性對手」不符合兩國共同利益。希望德方秉持理性對中政策。以意識形態為導向制定對中政策，只會加劇誤解和誤判。

被問到德國「恐中」毫無道理嗎？

吳懇表示，近期這方面討論涉及兩個概念——「脫鉤」和「去風險」，眾所周知從何而來。談論「去風險」，首先要思考什麼是風險，風險在哪裡，以及以什麼標準界定風險。正如中國總理李強訪德時指出，不合作才是最大風險，不發展才是最大不安全。中國堅定不移推進高水準對外開放，始終致力於完善市場化、國際化營商環境，推動對話協商解決分歧。將中國定義為風險根本站不住腳。

吳懇說，針對中方對鎵、鍺實施出口管制，需要指出的是：相關物項具有明顯軍民兩用屬性，實施出口管制是國際通行做法，並不針對特定國家。歐美實施出口管制物項範圍更廣，甚至明令限制對中出口。部分國家總是強調在稀土等原材料領域對中過度依賴，坦率講，中方在某些領域對歐洲的依賴可能更大，難道能因此切斷與歐洲關係嗎？當然不會。

對於德中關係是否保持樂觀？吳懇強調，中德雙邊關係將繼續向前發展。兩國之間有很多共同利益，特別在經濟領域。分享兩組數字：一是2022年中國GDP總量達18兆美元，在此基礎上，今年上半年中國經濟實現了5.5％增長，僅增量就相當於荷蘭GDP總量或德國GDP總量的近1／4。二是當前中國的中產階級規模約4億，據專家預計，未來10年將翻倍至8億。這意味著中國對德企是一個巨大的市場，有誰會放棄這樣的市場呢？