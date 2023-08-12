年年秒殺的屏東集團婚禮即將浪漫登場，今年將於10月14日在「屏菸1936文化基地」舉行，今年特別擴大辦理，受理名額提升至50對新人，除贈送萬元實用家電、婚紗造型服務，縣長周春米也提到今年特別加碼贈送超值大禮，為新人們帶來屏東滿滿的祝福。

周春米表示，這是是上任縣長以來，參加過最浪漫的記者會，今年屏東集團婚禮地點特別選在舊菸葉廠轉型的「屏菸1936文化基地」舉辦，園區保留工業遺址的歷史風華，融入藝術與科技，規劃設置許多展館，成為南台灣指標性的藝文場域，象徵愛情經歷時光考驗越閃耀璀璨，也希望每一對新人能在滿滿文化韻味的場地互訂終身、結為連理，留下獨家又永恆的幸福回憶，開始人生的新篇章。

今年特別以「花嫁囍事 幸福屏東」為題，規劃一連串活動，包含愛情闖關遊戲和幸福雙層巴士浪漫旅程，為新人和貴賓帶來難忘的回憶，闖關遊戲讓每對新人透過不同關卡，進行互動挑戰，並增添趣味和互動性，除此之外，屏東縣政府還為新人和嘉賓準備了雙層巴士浪漫旅程，新人乘坐雙層巴士與親朋好友分享他們的愛情承諾，共同見證他們的愛情旅程。

屏東縣政府為了祝福新人，除了贈送萬元實用家電、婚紗造型服務，今年特別加碼贈送「墾丁五星級飯店住宿券」，並將於活動當日抽出「歐洲、日本」雙人來回蜜月機票，就是要以南台灣多一度的幸福祝福新人，享受蜜月之旅增產報國滿載而歸，歡迎新人們踴躍報名。