換做是你會想分手嗎？一名男網友自稱擁有500萬元的資產，卻發現26歲的女友身家不到50萬元，而且不僅沒有買房的規劃，假日也到處吃喝玩樂，這種情況讓男網友看越來越不不順眼，萌生了分手的念頭。貼文一出，引發熱議，有人不禁感慨：「現在這個社會，多的是沒有50萬的人」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，自己今年29歲，除了投資股市外還有些被動收入，資產約500萬元，希望未來能買房置產，也由於達到適婚年齡，正在思考自己和26歲的女友究竟適不適合，曾問過女友有沒有買房的打算，得到的答案是：「這輩子可能不會想要買」。

原PO旁敲側擊後，才知道女友目前總資產不到50萬元，詫異地說，「我在他這個年紀，資產就已經300多萬了」，更不解女友到底是怎麼理財，自從知道女友資產不多後，他越看女友越覺得不爽，「放假都跑出去玩，都沒錢了怎麼還常常吃喝玩樂」，原PO認為女友還處於愛玩的階段，因此猶豫是否該結束這段戀情。

對此，網友紛紛留言，「才26歲而已，放過她吧，現在這個社會，你能300萬你幸運你努力，多的是沒有50萬的人」、「男生窮的時候都希望女生可以陪自己克難打拚，啊女生窮你就想把人家丟掉」、「想分手還要想一堆理由，不累嗎」、「說不定女方家有礦，只是不想讓你知道好嗎」、「你這種心態結不了婚的，比你少的你看不上，比你多的看不上你」。