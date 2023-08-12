不少夫妻在生下孩子後，都會面臨無性生活的困擾，婚姻因此破裂者更是不在少數。就有一名男網友，結婚4年生了2個孩子，老婆卻從此不讓他碰，到現在9個月沒有性行為，崩潰求助「該不該繼續這段婚姻」，引起討論。

一名人夫委託朋友幫忙在「靠北婚姻」發文，內文中指出，丈夫和老婆愛情長跑7年，在4年前完成婚事，也順利生下兩個小孩，夫妻薪水一樣，家庭開銷也都是AA制，平時泡牛奶、換尿布、哄小孩入睡、洗衣服都是丈夫做，且不菸不酒，沒有不良嗜好，可說是模範丈夫、父親。

但夫妻間性生活越來越少，從熱戀期一周3次變成兩周一次，到後面甚至要看老婆臉色，求愛似乎變成一種很沒尊嚴的行為，如今老婆更是連碰都不給碰，至今長達9個月無性生活。丈夫表示，可以體諒老婆生小孩的辛勞，等對方身體恢復再說，但如今已過了醫師建議時間，連偶爾肢體接觸都會被老婆翻白眼，去溝通得到的答案也都是「我不要」，讓他不知如何是好，兩人關係已經降到冰點。丈夫直言，自己才30多歲，難道未來都要過這樣的無性生活？已經不知道該不該繼續維持婚姻。

文章貼出湧入許多網友討論：「感同身受，真心卑微」、「坦白說，離婚會比較快樂」、「無性生活會使兩個沒有血緣關係的家人衝突分歧日漸加劇」、「換個環境或全家出去住玩樂看看吧」、「跟老婆聊聊天，培養一下感情，而不是一句我今天要做老婆就要配合」、「離婚吧！無性婚姻關係會很慘⋯」、「這應該是心理問題了，建議兩人一起去看醫生」。

也有部分人認真建議丈夫去外面買春：「誠心建議，去外面買吧，別去碰免費的就好」、「40分鐘快餐店歡迎你，想吃什麼菜自己夾」、「不用這麼卑微，要就花錢，不就離婚，夫妻沒有哪一方是特別偉大的」、「說真的，你已經幾乎包下所有家事，老婆還是不爽的話就離吧，不然就去買，搞不好對方已經先一步行動了」、「直接攤牌，說你要去買，老婆不接受那是她的事」。