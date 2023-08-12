男星祖雄近期向烏克蘭籍女星佳娜求婚成功後，加碼宣布佳娜懷孕3個月好消息，獲得一片祝福。祖雄與佳娜飛到馬來西亞和烏克蘭辦理結婚手續，怎料，他們從波蘭搭火車抵烏克蘭時竟遭趕下車，更差點被禁止入境5年；4年沒回家的佳娜為了祖雄也跟著先回波蘭，祖雄透露佳娜哭了一整晚，讓他很心疼。

祖雄與佳娜才分享兩人拍的甜蜜婚紗，今（12日）晚間祖雄在IG表示，「人生第一次被入境遣返…獻給了烏克蘭」；原來祖雄與佳娜打算從波蘭搭火車到烏克蘭，幾個月前買機票有查證過，從馬來西亞入境烏克蘭是不需要簽證，於是他們安心啟程。

祖雄近期與佳娜到馬來西亞和烏克蘭結婚手續，豈料，他們從波蘭搭火車抵達烏克蘭時，祖雄竟遭趕下車遣返回波蘭。（圖／摘自祖雄IG）

他們沒想到在搭乘8小時「華沙-基輔直通火車」後，遭烏克蘭海關攔下，請他立刻下火車，甚至警告他「如果動作太慢，會禁止入境烏克蘭5年」；而佳娜捨不得祖雄一個人，即便她已經4年沒回家，她還是選擇陪著祖雄一起被遣返回波蘭。

而搭火車回波蘭的過程波折不斷，像是座位不舒服、遇到售票員吵架和座位客滿只能站著；祖雄表示佳娜一整晚都在哭，佳娜媽媽得知也心疼地哭了，他只能換個角度想，安慰佳娜也許是上天要讓他們躲過災難。祖雄最後也無奈地分析，不確定是戰爭關係對外國人嚴格還是他們真的沒符合要求，但確定的是，與佳娜回烏克蘭的計畫已經泡湯，剩下兩個星期行程只能在華沙度過。