美國銀行將升息預測推延至11月例會的理由有三，首先是基於通膨降溫狀況。美銀首席美國經濟學家賈潘（Michael Gapen）指出，三個月通膨年率在5％以上的項目類別，比重降至23.2％，創下2020年11月以來最低。

其次是基於聯準會官員的談話。費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）稍早在演說中表示，現在或許已經到了維持利率穩定的時候，暗示升息循環告一段落。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）日前接受紐約時報專訪時指出，貨幣政策處於良好狀態。

賈潘表示，最重要的一點就是，「額外六周的時間將讓聯準會有更多時間評估經濟狀況」。

聯準會接下來兩次例會分別在9月19至20日，以及10月31日至11月1日召開。聯準會自去年3月啟動升息循環已11度升息，將聯邦基金利率升至5.25％至5.5％的逾22年高點。