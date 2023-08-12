The plan is for Luis Severino to start on Tuesday against the Braves, per Aaron Boone. — Max Goodman (@MaxTGoodman) August 11, 2023

美聯東區高手眾多，即便洋基握有5成勝率，仍擺脫不了墊底命運，更讓球迷感到崩潰的消息是，根據美媒《NJ.com》記者古德曼（Max Goodman）透露，本季自責分率高達8.06的前王牌投手塞弗瑞諾（Luis Severino），將會在16日對陣勇士的系列賽G2登板，推文下方的洋基球迷一片哀嚎：「可能要被打100分了。」

塞弗瑞諾歷經完整洋基體系，登上大聯盟後迅速坐穩輪值主力，2017年勝投首度突破雙位數，隔年以單季19勝展現王牌架式，卻在此後陷入低迷，本季塞弗瑞諾出賽14場僅2勝7負，7、8月自責分率都飆破雙位數，沒有回穩的跡象。

美媒《Jomboy Media》轉發古德曼的推文，底下留言也是一致看衰，「勇士前3局可以拿25分吧？」、「布恩的烏紗帽沒問題嗎？」、「太殘忍了…」、「一開始要給洋基10分才公平」，洋基球迷的擔憂不是沒有道理，勇士目前貴為大聯盟最強王者，勝率排在30支球隊之首，團隊攻擊指數則高達0.840，是國聯唯一破0.8的球隊。

先發輪值殘破不堪，洋基12日改用假先發對付馬林魚，漢米爾頓（Ian Hamilton）先發2局丟2分，先發底的瓦茲奎茲（Randy Vasquez）接手投到第5局交給本季最強勢的牛棚，3名後援投手聯手3.1局無失分，打線上東岡凱爾（Kyle Higashioka）猛打賞，賈吉（Aaron Judge）、沃普（Anthony Volpe）各敲1轟，洋基9比4大勝馬林魚，替客場6連戰奪下好彩頭。