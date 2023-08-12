《模范棒棒堂》出身的男星阿本（翁瑞迪）跟劉書宏曾合作魔法偶像劇《萌學園》，戲裡戲外都培養出好感情，約去喝豆漿還被虧說「別有含意」，未料阿本曾因劉書宏一項無心舉動，竟意外斷送剛萌芽的感情，曖昧對象自此人間蒸發。

劉書宏跟阿本日前上節目《小姐不熙娣》，表示有段時間與阿本都住在天母，某次拍完戲收工，劉書宏剛好開車，順路載阿本回家，但阿本因心情不好，整段路都沒講話，還在等紅燈時，無預警搖下車窗飆罵三字經，引起路人的注意，讓劉書宏非常不知所措，只好轉換話題，提議要不要去喝豆漿。此外，他也分享阿本常約他吃早餐，主持人小S見他們關係要好，虧說：「你的豆漿不是別有含意嗎？」

然而，劉書宏前幾個月卻害慘阿本，阿本表示玩過一款非常流行的App遊戲，只要加彼此好友，就可以看別人房間，還能在對方的牆壁貼便利貼，未料與曖昧對象玩得正開心時，劉書宏好奇之下也加入遊戲，結果某天曖昧對象傳訊息問：「Hong」是誰？阿本想到是劉書宏的遊戲帳號，便回說是一位朋友，但對方的反應卻冷冷的，讓他想不透。

後來阿本打開遊戲，看到房間的牆壁，被劉書宏一人貼滿便利貼，曖昧對象貼不了便利貼之外，隨便點開一張便條紙，裡面還寫著「要一起洗澡嗎？」，十分引人遐想，讓阿本感覺快吐血，急得傳訊息向曖昧對象解釋，但對方並不相信，雙方再也沒有來往。