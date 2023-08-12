2023年第5屆TOTAL SWISS盃長青桌球錦標賽，12日起在台北商業大學進行，592位長青桌球好手參賽，2000年雪梨奧運國手崔秀里搭配1998年曼谷亞運銅牌陳秋丹，擊敗前來衛冕的前國手藍雪菁／萬庭瑋，首度在「80歲組雙打」賽奪冠。

崔秀里12歲就入選成人國家隊，從1987年到2003年幾乎年年當選國手，曾代表中華隊參加1994廣島亞運、1998曼谷亞運和2000雪梨奧運，30歲那年卸下國手身份、38歲完成終身大事，44歲當媽，她透露婚後一度因為流產，導致身體狀況不佳，儘管定期追蹤服藥，一直無法完全修復，之後透過八馬國際幫忙抽血檢驗，針對她的體質調配營養品，46歲開始吃TOTAL SWISS的營養品重拾健康，也重新拿起球拍始參與長青桌球的運動。

同樣是打過曼谷亞運、雪梨奧運的前國手，男子名將張雁書此次和前亞洲盃國手楊順祥搭檔參加「90歲組雙打」賽，決賽時遭到王清／諶伯維逆轉，意外屈居亞軍。

曾在TOTAL SWISS盃締造三連霸的「葉師傅」葉旗山，在「100歲組雙打」落居第3名，等待團體戰繼續挑戰。

本屆賽會最高齡組的「130歲組雙打賽」，最終由楊明士和陳士群奪冠。楊明士今年65歲，球齡有55年，70歲的陳士群則是13歲接觸桌球、打了57年，楊明士曾多次參加台灣區運會，卻不曾當選過國手，「我打球時正好台灣退出聯合國。」楊明士這麼說，「民國64年台灣退出聯合國，那時候我高中，是表現最好的時候」。