現場遺留1把鐵橇。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市鼓山區博愛二路上一家冰店，今日遭3名黑衣男子持棍棒、鐵撬狠砸玻璃和盆栽，一陣亂打後上一輛小客車逃逸，所幸當時店內店員及顧客沒有受傷。警方追查犯案車輛及司機，並醫院找到砸玻璃自傷左手前往就醫的24歲的蘇姓男子，其餘2名共犯正查緝中，究竟為何要動手，背後是否有藏鏡人，待警方進一步釐清。

鼓山分局於12日傍晚6點多獲報在鼓山區博愛二路有店家玻璃遭毀損，經查，有3名穿著黑衣的男子持棍棒及店家門口盆栽損毀3面玻璃，隨即搭乘接應的白色自小客車離去，所幸當時店員及顧客均未受傷，現場留有1把鐵橇1把鐵橇疑為行凶歹徒所遺落，警方立即成立專案小組全力查緝。

專案小組分頭進行，在三民區洗車場找到犯案後送洗的車輛及司機劉姓男子，車上留有血跡及1把槌柄，另外，在醫院找到砸玻璃自傷左手前往就醫的24歲的蘇姓男子，由於傷勢較為嚴重，還得接受手術治療。

其餘2名共犯已掌握身分，正積極查緝中，經警方初步了解，去年曾有男子向店家女闆娘示好遭拒，在今年1月及6月曾傳「等著出事」訊息挑釁，店家懷疑可能有關，不過是否真為動手原因、還是另有隱情，還得待警方進一步調查釐清。全案將依妨害秩序、毀損罪嫌送辦，警方將主動建請高雄地檢署聲押。