由國際青年商會中華民國總會主辦，成功國際青年商會舉辦的2023年全國總會長盃撞球比賽，12日早於台南安平盛大開幕。此次比賽匯聚了來自全國各地的64位卓越撞球選手，他們將共同角逐撞球之冠。

主辦單位邀請到世界女子花式撞球冠軍周婕妤與總會長林鼎鈞、總會監事謝孟珊、總會運動休閒委員會主委盧品涵、成功分會會長姜海晶為這場賽事開球。

世界女子花式撞球冠軍周婕妤與總會長林鼎鈞、總會監事謝孟珊、總會運動休閒委員會主委盧品涵、成功分會會長姜海晶為賽事開球。（圖片來源：國際青年商會提供）

隆重的開幕典禮上，國際青年商會的領袖們紛紛亮相，歡迎一場新的撞球賽季。國際青年商會總會長林鼎鈞在致詞中表示：“透過這場精彩比賽，我們不僅能見證年輕一代的活力與拼搏精神，同時也感受到撞球運動中凝聚的友誼和合作精神。我期待大家在比賽中同時享受運動的樂趣，也能拓展更多人際關係。”

舉辦比賽目的是希望撞球運動中凝聚的友誼和合作精神（圖片來源：國際青年商會提供）

總會監事謝孟珊在致詞中指出：“國際青年商會中華民國總會一直致力於發展青年運動風氣，並持續培養出色的青年人才。這場比賽是我們展現凝聚力和合作精神的平台。期待選手們能夠發揮出色，燃燒激情，打造一場令人難以忘懷的盛宴。”

國際青年商會中華民國總會一直致力於發展青年運動風氣，並持續培養出色的青年人才。（圖片來源：國際青年商會提供）

台南市議員蔡筱薇在典禮中發表了熱情洋溢的致詞：“撞球不僅是一項競技運動，更是展現自我風采和冷靜思考的方式。我深信每位選手都將在比賽中盡顯其最佳實力，同時也將以實際行動詮釋撞球運動所寓意的精神。”

成功國際青年商會舉辦的2023年全國總會長盃撞球比賽，12日早於台南安平盛大開幕。（圖片來源：國際青年商會提供）

國際青年商會中華民國總會致力於發展青年運動風氣，並將繼續致力於培養卓越的青年人才。讓我們共同期待，見證這場充滿活力與激情的2023年全國總會長杯撞球比賽，並共同推動青年運動蓬勃發展！