好消息！投85線通往都達、德鹿谷道路原本因為路面崩塌搶救困難，經過工程人員全力搶修，12日下午終於搶通，讓都達、德鹿谷災民遠繞農路進出的不便得以緩解！

仁愛鄉受卡努颱風豪雨重創成災，縣府團隊持續與各單位通力合作，搶通道路救災復原重建等等工作如火如荼，重中之重的仁愛鄉道路搶通，最困難的投85線平靜橋路段，經縣府徵求公路總局第二區養護工程處及協力廠商等工程專業技術人員現場會勘，研擬出沿山側擴挖方式推進加速搶修，今天下午終於搶通恢復小型車通車。

南投縣工務處副處長李坤煌指出，投85線7.9K平靜橋北側路基流失出現長達70米缺口，甚至造成平靜橋橋台局部掏空，幸好經初步檢視，橋梁結構尚無受損，因此在彙整專家意見後，先以混凝保護土橋台邊坡基腳，再施作固床保護工及護岸擋土牆，避免邊坡土石持續下刷進一步危及橋梁安全。

同時，平靜橋北側流失70 m長路基的大斷點，工程人員則克服困難採山側擴挖便道方式搶通，並將邊坡再噴混凝土保護，避免坡面土石持續鬆動導致路基流失更形惡化，也確保高繞的便道安全，未來將再配合路基寬度增設擋土設施，強化便道通行功能及安全性。

李坤煌表示，投85線7.9K大斷點搶通便道後，已立即協調都達、德鹿谷兩村村長，基於以通行安全最優先的考量，達成共識在開放便道通行小型車之後，夜間仍須採行管制車輛通行便道的配套措施。

縣府指出，投85線平靜橋路段受災形成的大斷點，造成都達、德鹿谷兩村超過1500位村民進出部落須繞遠路而行相當不便，如今便道搶通後，除會開放村小轎車、小貨車通行，也會提供必要的救災機具及運補車輛通行，可望全面加速這兩村的災後復原工作。

截至12日下午4點，仁愛鄉境受創的主要道路已全部搶通，包括台14線，除從9日到18日，部分路段維持管制每2小時放行10分鐘，預計18日可解除交管全線放行；目前除了台14線94 K廬山部落之後的路段封閉管制外，投83線、投89線及投85線均已在日前搶修恢復通行。