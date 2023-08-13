「823夜行軍」活動，在金防部誠實戰鼓社的精彩表演下熱烈開場。(于家麒攝)

「823夜行軍」活動也模擬授旗儀式，透過沉浸式的體驗，重溫當兵時的氛圍。(于家麒攝)

來自美國的克里斯(左)特別從台中飛到金門參加此次的「823夜行軍」活動，一圓當兵夢。(于家麒攝)

不少軍事迷盛裝參與，連「拐拐」通訊器與步槍都背上身行軍。(于家麒攝)

「823夜行軍」活動吸引來自各地逾500名「戰士」熱情參與。(于家麒攝)

活動餐券特別以金門限定的舊紙幣為發想，民眾領取後都直呼太有創意。(于家麒攝)

每五年由金門國家公園管理處舉辦一次的「823夜行軍」活動已邁入第三屆，為了紀念八二三砲戰65週年，並推廣金門極具特色的戰役史蹟，今(12)日晚間首度移師烈嶼舉行，共吸引來自各地逾500名「戰士」，集結於東林複合式運動場誓師後，軍容壯闊齊步走，展開約10公里的遶行烈嶼夜行軍活動，也藉此認識獨一無二的戰地文化及烈嶼之美。

活動首先於烈嶼東林複合式運動場主舞臺登場，在陸軍金門防衛指揮部誠實戰鼓社的精彩表演下熱烈開場；緊接著由烈嶼在地表演團隊芋頭島故事團以莒光日為主題進行短劇演出；隨後在戰鼓聲中，各隊伍浩浩蕩蕩出發。活動的最後並於主舞臺安排樂團表演，還原當時的勞軍演出，不僅使民眾瞭解過去金門戰地的風情，也感念曾經為這片土地付出各個族群。

金管處表示，自2013年起每5年舉辦一次的夜行軍活動，今年度適逢八二三砲戰65週年紀念，並配合金門大橋的開通，首度移師烈嶼，串聯島上許多值得一看的軍事據點、精神標語、紀念碑等規畫夜行軍路線，這些特殊的戰役史蹟如九宮坑道、勝利門、合稱烈嶼三堡的勇士堡、鐵漢堡、將軍堡等，經過各單位的活化與經營，已成為遊客必訪的景點，透過多元的遊憩體驗內容，讓參與的「戰士」們也能認識獨特的戰地文化與烈嶼之美。

金管處也指出，此次活動搭配精心設計的互動遊戲，將精實的夜行軍訓練科目，轉化為輕鬆生動的情境體驗；路線也經過烈嶼獨有的車轍道，藉由專業的帶隊人員解說，使民眾更加珍惜這座島嶼上的文化資產與戰役史蹟。

在眾多參與的「戰士」中也驚見外國人臉孔，一位來自美國、目前在台中某科技公司擔任工程師的克里斯先生，特別跨海飛到金門參加此次的「823夜行軍」活動。他說，自己從小就是軍事迷，年輕時想在美國當兵卻因身體因素無法圓夢，這次有機會到充滿戰地氣息的金門參加夜行軍，真的非常興奮，一定要趁機好好體驗當兵行軍的氛圍。

另為推廣烈嶼地區觀光，金管處於今日下午也在東林複合式運動場也安排特色市集供民眾體驗。活動餐券特別以金門限定的舊紙幣為發想，民眾領取後都直呼太有創意，捨不得用掉要收藏起來。除市集餐車外，行軍路線上還安排「小蜜蜂」體驗，更提供別具戰地風味的紀念品「八二三65週年紀念限定豬肉罐頭」，透過沉浸式的體驗，重溫過往的烈嶼風華與歷史。