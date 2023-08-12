副總統賴清德今啟程出訪巴拉圭，中國大陸同步在東海海域實施軍演，總統府今表示，蔡英文總統昨晚取消客博會行程，邀集相關人員與幕僚召開幕僚會議，即時掌握周邊局勢，目前台海及區域狀況情勢均在掌控之中，請民眾放心。

為因應台海周邊最新情勢，總統昨晚上取消出席「2023世界客家博覽會」開幕晚會，邀集相關人員、幕僚召開會議討論因應兩岸最新局勢。

總統府發言人林聿禪今晚間指出，昨天總統邀集相關人員、幕僚進行討論，即時掌握周邊局勢，目前台海及區域狀況情勢均在掌控之中，請民眾放心。

此外，蔡總統透過臉書表示，巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮將在8月15日舉行，賴副總統擔任特使，代表她和全體台灣人民，在今天傍晚前往巴拉圭獻上祝賀，並在途中過境美國。

總統說，她衷心期盼，賴副總統此次訪問，能夠達成深化台巴邦誼、拓展雙方合作兩大核心目標，讓兩國在既有良好基礎上，持續加深夥伴關係，一起站在民主自由陣線，為全球的和平穩定發展做出更多貢獻。