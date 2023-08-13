考古學家在中國大陸安徽省，發現距今約30萬年的古代頭顱化石，跟過去所發現過的任何史前人類化石都不同，根據上個月底最新的研究結果，可能指向人類物種樹中的一個新分支，目前已經發表在國際期刊之上。
據《CNN》10日報導，來自中國大陸、西班牙和英國的國際團隊於2015年於中國大陸安徽省華龍洞遺址發現了這個頭顱化石，具體來說是下顎骨，同時還挖掘出15個其他樣本，據信全部來自晚更新世中期時期。
科學家們相信，約始於30萬年前的晚更新世中期是人類演化的一個關鍵時期，涉及人或緊密相關物種（被視為人類）的演化，包括現代智人。
這項研究於7月31日發表在《人類演化期刊》（Journal of Human Evolution）上，研究團隊發現這個被稱為HLD 6的下顎骨「出乎意料」，並且無法歸入任何現有的分類群。許多在中國發現的更新世中期古人類化石同樣難以歸類，並且以前被認為是異常的，根據這項研究。然而，這項發現以及其他最近的研究，正逐漸改變人們對晚更新世中期演化模式的認識。
通過將HLD 6的下顎骨與更新世中期古人類和現代人類的下顎骨進行比較，研究人員發現它具有2者的特徵。它的形狀與智人的下顎骨相似，即我們從直立人進化而來的現代人類。
但它也共享一個不同的分支的特徵，該分支來自直立人的演化，即丹尼索瓦人。與丹尼索瓦人（Denisova）一樣，HLD 6似乎沒有下巴。
西班牙人類演化國家研究中心（CENIEH）主任托雷斯（María Martinón-Torre）「HLD 6沒有真正的下巴，但仍具有些微特徵，似乎預示著這種典型的智人特徵，」「因此，華龍洞可能是亞洲已知的最早的史前人群，展現了這種原始和智人樣特徵的混合，」
研究人員推測，HLD 6必定屬於尚未命名的一個分類，而現代人類的特徵可能早在30萬年前就已存在，
根據她的說法，還需要更多的工作來正確地定位HLD 6。「需要更多的化石和研究，以了解它們在人類家族樹中的準確位置，」
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