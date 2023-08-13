女星周曉涵頂著逢甲校花跟無名女神光環出道，陸續出演多部愛情偶像劇，甜美外型獲得許多粉絲關注，有著「偶像劇女神」的稱號；12日，她曬出去日本旅遊所拍的街頭美照，低胸領口設計的上衣，意外洩胸前雪白春光，迷人身影吸引近萬粉絲按讚朝聖。

周曉涵今(12)日在社群平台上傳多張到日本旅遊照片，可見首張照片，她披著一頭長髮、露出一抹笑容，身穿黑色低胸上衣搭配咖啡色寬鬆長褲，腳上穿著黑色鞋子，漫步在街道上，整個人氣質滿點，十分引人注目。

除了分享街拍照，周曉涵也回憶起在日本玩樂的心得，表示這趟大阪之旅中，最喜歡的咖啡廳不在收藏名單裡，路過停下來看看，店員也頗有她的眼緣便進去用餐，環顧店內四周，忍不住直呼：「有時候緣分就是這樣，不在計劃裡的，反而是最好的」，也特別讚賞紅豆奶油吐司超級好吃。

貼文一出，網友們紛紛在底下回應：「大美女」、「女皇氣質噴發」、「好漂亮」、「不經意看到的最美」、「裡面小姊姊是妳的菜，這理由可以，難怪我喜歡妳」、「發掘隱藏好店，感覺氛圍很棒」、「停下腳步望向天空，說不定美景就在眼前」、「緣分就是這麼巧妙」、「把握當下，美好時光，享受旅遊生活。」