義大利文化部表示，已準備主辦馬斯克與祖克柏的格鬥之戰。

特斯拉（Tesla）老闆馬斯克今年6月在網路向臉書母公司Meta創辦人兼執行長祖克柏下了實體「鐵籠格鬥」戰帖、祖克柏火速隔空答應，成了網路熱門話題，雙方都傳出找巴西柔術教練指導備戰。馬斯克11日表示，這場格鬥會在義大利首都羅馬一處「史詩級地點」舉行，祖克柏再度表示「準備好了」。義大利官方表示也為這場「馬祖大戰」做好準備，但地點不在羅馬。

綜合路透社、福斯商業台（Fox Business）報導，馬斯克（Elon Musk）本月6日在自家社群媒體X（舊稱推特）宣布，這場格鬥戰會透過X直播，收益將捐給退伍軍人慈善機構。祖克柏（Mark Zuckerberg）隨即在Meta旗下最新的Threads發文回應「我準備好了」，還順便酸了馬斯克一記：「不該使用更可靠、真正能為慈善募款的平台嗎？」。此話意在挖苦馬斯克去年入主推特後出現的一連串風波。

馬斯克11日在X發文表示，格鬥將X、Meta兩大平台直播，「所有畫面均為古羅馬風格，沒有一絲一毫現代元素」。他還表示，自己已與義大利總理、文化部長講好在一個「史詩級地點」舉辦。

「馬祖大戰」引發許多美國人關注。

祖克柏也在Threads回應：「我熱愛這種運動，自從艾隆（馬斯克）向我下戰帖以來，我一直準備著要與他一戰。一旦雙方講好日期，我就會向各位公布，到目前為止，他的說法還未經雙方達成共識。」祖克柏還叫陣：「我今天就準備好了，艾隆最初下戰帖時我就提議8月26日對戰，但他還沒確認。」

馬斯克表示，為了這場格鬥，他已預約接受頸部、上背部核磁共振檢查，而且可能要做手術，因此，比賽日期「仍有變數」。

今年6月底有消息指，這場格鬥地點會在全球知名古建築羅馬競技場（Colosseum）舉行，當時遭到義大利文化部否認。義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）11日聲明，他已與馬斯克討論義大利主辦這場「慈善與歷史意義兼具、能夠留下美好回憶的大型活動」，但並未具體說明這會是一場什麼樣的活動，也未提及確切時間，僅稱地點不在羅馬。

面對反對黨抨擊義大利竟容許科技業與社群媒體巨頭在義大利決定，桑朱利亞諾表示，任何活動均將尊重、保護義大利的歷史遺產：「地點不會在羅馬，重要的是，這場活動預計會向義大利兩大兒童醫院捐贈好幾百萬歐元，針對兒童疾病防治增添設施、加強研究。」他強調，這也是向全球宣傳義大利歷史、考古、藝術與文化遺產的好機會。

義大利《晚郵報》（Corriere Della Sera）稱，這場格鬥若真的舉行，地點可能會在靠近那不勒斯（Naples）的龐貝（Pompeii）。