高雄市近年全面推動運動產業發展，結合社會資源成立高雄市運動發展基金運作。為達到積極扶植產業及培育選手的目標，與球后戴資穎自創品牌TTY共同聯名，推出符合高雄城市意象運動商品，並透過全國最大知名電商販售，以拓展基金來源。

戴資穎（後排左4）和參與城市運動商品走秀的優秀選手合影。（圖片來源：高雄市運動發展局提供）

12日上午於高雄承億酒店舉辦預購商品發表會，市長陳其邁出席力挺推薦，許智傑立委、黃飛鳳議員及多位議員服務處代表、支持本次活動的momo電商谷元宏總經理、承億集團黃韋維藝術長、以及長期支持高雄運動產業發展的合作夥伴等眾多貴賓蒞臨時尚走秀。

市長陳其邁現場號召大家一定要「買起來」！（圖片來源：高雄市運動發展局提供）

高雄市市長陳其邁表示本次城市運動商品首次推出便與TTY共同聯名，一同推出T-Shirt、運動外套、運動長短褲、排汗運動帽、遮陽漁夫帽、運動長毛巾、浴巾、斜背小包、運動提包等共11個符合時下潮流的時尚單品，感謝小戴海內外奔波能還能擔任此次代言人，現場號召大家一定要「買起來」！本次運動商品收入將挹注高雄運動發展基金，請一同支持高雄選手。

富邦媒體科技經理谷元宏請消費者即日起支持高雄城市意象運動商品。（圖片來源：高雄市運動發展局提供）

運動發展局局長侯尊堯也表示，高雄為海洋之都，此次與TTY聯名城市運動商品，logo以「城市之星、閃耀高雄」的概念打造，外圍的圓圈波紋則比擬著港都海浪席捲全台，以「In myself, I trust」為精神標語，鼓勵選手能夠相信自己，追逐自己的夢想；也鼓勵每個想成功、有夢想的民眾都能夠相信自己、閃耀夢想，搭乘浪潮成為獨特閃耀的光芒！

高市府與戴資穎自創品牌TTY聯名城市運動商品店商網路獨家販售，今天在高雄承億酒店舉辦預購商品發表會。（圖片來源：高雄市運動發展局提供）

此次預購商品發表會邀請榮獲成都世大運跆拳道品勢銅牌黃品潔、鐵人三項國手張綺文、排球好手張秝芸、林書荷、舉重紀錄保持人高展宏、U20全國紀錄保持人謝元愷、長跑好手黃祥維，多位選手首度擔任走秀model既榮幸又緊張，其中黃品潔選手表示首次走秀比成都世大運比賽還困難。而高雄全家海神隊明星球員胡瓏貿、余純安、吳曉謹更受邀擔任走秀嘉賓，最後這段期間不斷在外征戰的戴資穎，歸國後的首次公開行程便是以聯名商品代言人的身份壓軸登場，小戴也表示希望這次聯名商品請大家多多支持，扶植運動產業，培育未來更多高雄市籍的優秀新星。

LED 炫光舞團身著LED服裝隨著音樂動作控制LED光影色彩，以街舞融入多元運動項目。（圖片來源：高雄市運動發展局提供）

動發展局表示，為推動運動產業發展，結合社會資源成立高雄市運動發展基金運作，積極扶植產業及選手培育，此次高雄城市運動商品與電商品牌購物網合作網路獨家販售，全系列商品即日起開放預購(https://momo.dm/VM3uBr )，運動商品收入將挹注高雄運動發展基金，支持培育高雄運動選手，落實運動發展城市。