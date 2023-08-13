繳了一輩子的勞保，為了就是能在退休生活獲得經濟上的保障，但桃園一名男子勞保繳了24年，卻在55歲前過世，最後勞保年金一毛都領不到震撼外界。財經專家孫慶龍說，雖然桃園男子是特例，但有3種人的保費也可能全數充公。

勞保局說明上述案例，該名男子投保勞保年資24年，且在52歲那年離開職場，也就是退出勞保，並在55歲時因病過世，因過世時沒有勞保身分，加上退保時亦不符合請領勞保老年年金的資格，故其家人無法請領相關給付。

孫慶龍在《錢線百分百》節目中指出，勞保繳了一輩子，保費可能白繳的3種人分別是：一、沒結婚或是離婚的人，根據統計，台灣25歲到44歲的適婚人口當中，未婚率高達49.36%，全體離婚盛行率約9.15%；二、沒子女，台灣出生率1.08%是世界最低；三、低薪高報或是高薪低報，統計今年前5月，不符合規定者占查核總數36%，共開罰4200萬。

孫慶龍解釋，勞保有「保證領回機制」，萬一勞工過世時，每個月領的金額少於一次請領的金額，遺屬可以選擇一次領走中間的差額，或者去申請遺屬年金。

至於符合領走資格的遺屬，則是依照繼承的順位，第一順位是配偶，但如果沒有結婚或是配偶已經過世，勞保有可能充公；繼承的第二順位是子女，如果沒有結婚，或是有結婚沒有小孩，也沒辦法領剩下的錢；父母和祖父母則是第三順位，但一般人開始領勞保年金，恐怕已經年滿65歲，父母還在世可能已經80~90歲，祖父母可能已經上百歲，多數會面臨已經過世的狀況；接下來的繼承順位則是兄弟姊妹，但要符合受撫養的兄弟姊妹，如果本身是獨生子或獨生女，也不會有兄弟姊妹可以繼承，最後的結果就是全數充公。

孫慶龍呼籲，為避免上述情況，政府應該要認真考慮修法，放寬繼承的條件，讓勞工可以預設指定受益人，避免在沒有前述五個遺屬的狀況下，讓繳交大半輩子的勞保全數充公。