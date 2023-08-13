修剪整齊的草地上種著檸檬與各種香草植物，一位阿嬤騎著摩托車特地停下來，用台灣國語說：「有沒有好一點啊？」前陣子因病住院一陣子的安東尼爽朗地用台語回答：「有，多謝多謝！」阿嬤滿意而放心地騎著摩托車走了。

來自美國的安東尼，原本是一位國際貿易商與餐廳老闆，因緣際會在嘉義縣水上鄉建立了「樂菲園水耕無毒蔬菜農場」，成為道地的台灣農夫。他不只生產與銷售有機蔬菜，更積極推動社區營造與食農教育，未來還計畫接待國外寒暑期實習生，讓農場成為台灣與國外水耕技術交流的前哨站。

繞了地球一圈最後在台灣定居，安東尼笑說：「我的故事像一部電影。」

根據《財訊》報導，安東尼出生於亞利桑那州鳳凰城，自幼與母親、同母異父的哥哥住在拖車裡，在美國各地流浪。安東尼3歲那年，哥哥的生父尋到他們，要將兩兄弟一起帶走扶養，母親卻不同意，最後哥哥被生父帶走，他被留下。7歲那年，不堪長期被吸毒的母親與其男友虐待，安東尼決定逃家，在街上流浪後，被警方與社福單位安置到寄養家庭。

悲慘的童年生活，到了8歲終於結束。安東尼第3個寄養家庭的父母正式收養他，給他完整的愛、良好的教育與安定的生活，還聯絡到分離多年同母異父的哥哥。2001年，安東尼的哥哥，問他有沒有興趣去中國幫忙貿易公司的工作，還在讀大學的安東尼，也想要見識廣大世界，因此先辦了休學，前往中國。沒想到這一去，便在中國生活了十幾年，也學會一口流利的中文。

安東尼後來到廈門開貿易公司，經營玻璃製品與工藝品買賣，公司在全盛時期銷售到歐美的產品超過600項。因為生意往來，安東尼認識了當時在法蘭瓷廈門分公司上班的Emma，因為欣賞Emma的能力，先把她挖角到自己的公司，兩人最後由同事變情人，3年後結婚了。

安東尼與Emma對健康生活與飲食有著共同興趣。安東尼喜歡養花蒔草，常在陽台種蔬菜；Emma跟印度老師學瑜伽，後來成為瑜伽老師。2013年兒子出生後，夫妻倆為了給兒子更健康的成長環境，決定離開中國，搬到以綠樹繁茂聞名的泰國清邁。

根據《財訊》報導，兩人在清邁租下有廣大庭院的兩千坪房子，籌備開設結合養生飲食與瑜伽課程的庭園餐廳。優美的環境加上精心的籌畫，吸引1位英國商人眼光，投資了他們的餐廳。但這位英國商人不斷擴大餐廳規模，增設酒吧與餐飲種類，過度擴張的結果，經營成本與壓力劇增，也讓原本有僵直性脊椎炎的安東尼，因為工作壓力過大而健康拉警報。兩人後來忍痛認賠出場，「淨身出戶」離開了清邁。