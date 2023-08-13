隨著過去幾年的猛爆性成長，電動車在美國銷售在近期遇到瓶頸，分析師觀察，電動車市占率上升到7至10%左右就會遇到阻力，要進一步提高變得更加困難，尤其貨幣緊縮時期，更多消費者傾向選擇更普通、務實的選擇。

Business insider報導，汽車商對於電動車設下野心勃勃的目標，特斯拉今年目標生產200萬輛電動車創新高，福特最初也表示目標生產60萬輛電動車，通用汽車則預計生產15萬輛電動車。

然而有分析師認為，隨著早期使用者逐漸消失，電動車產業將進入平穩期，上個月出現第一個跡象，福特經銷商面臨電動車庫存無法如預期削減的困掃，甚至被迫降低銷售Mach-E的比重，福特也調整電動車生產的目標，反映需求的變化。

分析師表示，從早期對電動車充滿熱情的購買者轉向更普通、務實的汽車購買者，如何將餅變大將是該行業下一個成長的巨大痛苦。汽車購買網站iSeeCars分析師Karl Brauer表示，在特定州，市佔率上升到7至10%後，似乎存在阻力，要提高就變得更加困難。

iSeeCars數據顯示，電動車銷售量最大的州是目前銷量成長最慢的州，包括加州、奧勒岡州和華盛頓州的電動車銷量約佔市場的7至10%，但目前並沒有持續增加的跡象。