消費產品景氣投資曙光已現？(圖/先探投資週刊提供)

市場對消費性產業投資期望值降至冰點，但多家重量級ＩＣ晶片大廠預告最壞情況已過，技術線型上各期均線並陸續轉正，似乎也沒有再過度悲觀理由。

消費性電子產品景氣低迷長達兩年，隨著庫存大幅去化並已處於相對健康甚至低於正常水位，上游消費性ＩＣ大廠逐漸見到營運回升，理論上消費性電子產品的拉貨動能應隨時得以啟動，惟更多的大廠考量高利率衝擊買氣，加上品牌客戶端下單謹慎且保守，多數於法說會釋出的第三季展望仍普遍審慎保守。

整體而言，第三季消費性電子產品好轉仍有限，但第四季到明年展開報復性復甦的機率則大為提高，產業景氣行情或有望在絕望中誕生，一旦有好消息，在低谷沉寂許久的相關個股，有望逐步邁向復甦，或是錯過ＡＩ股投資的投資人，可以思索逢低布局的選擇。

第四季到明年復甦可期

消費性產品景氣陷入低迷、拉貨不振，已是眾所周知，相較於ＡＩ產業未來幾年可望出現的翻天覆地變化及ＡＩ概念股股價的井噴式上漲，市場對整個消費性族群的投資期望值幾乎降到冰點，投資人氣幾近全面潰散。

不過，就在市場將消費性電子產業棄之如敝屣之際，多檔上游消費性ＩＣ大廠的營運卻在黑暗隧道中見到曙光，包括網通ＩＣ廠瑞昱、ＮＢ驅動ＩＣ大廠聯詠、ＮＢ觸控ＩＣ大廠義隆電、電源管理ＩＣ廠致新第二季營運都已經觸底反彈，重量級大廠營運開始嗅到復甦春燕，對於消費性電子產品景氣似乎也沒有再過度悲觀的理由。

網通ＩＣ設計大廠瑞昱指出，第二季在主機板及消費型ＰＣ產品線拉貨動能重啟，對於乙太網路產品的需求持續好轉，雖然電視SoC晶片則判斷為急單需求，但第二季整體營收達二六二．九億元，季增幅度高達三四％，並已回升至三季以來的新高，營運急彈強勁，其他產品線如交換器控制晶片，公司則預期在下半年將逐漸回穩並於明年復甦。

受惠中國六一八年中購物節帶動，驅動ＩＣ大廠聯詠第二季營收達三○二．九九億元，季增高達二六％，並創下四季以來的新高，上半年每股盈餘達十九．一元，亦已超越疫情前水準，但營收在連續三個季度成長後，法說會釋出第三季客戶訂單量有所調整，高階ＮＢ及手機的需求都因高利率環境影響買氣而保守，下半年營運仍將暫時先蹲才能後跳，對於明年，則預估各項產品應用將有不錯的成長機會，法說會後的股價拉回，反而是創造長線投資的好買點。

瑞昱、義隆漸入佳境

觸控ＩＣ大廠義隆的展望則較為正向，隨著筆電庫存已回到正常水位，公司認為訂單能見度有望逐季上揚，產業循環谷底已過，下半年營運將會優於上半年，明年隨著微軟強制淘汰Windows 10及Copilot問世，筆電將迎來換機潮，義隆電營運進一步復甦亦可期。（全文未完）

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