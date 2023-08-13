2024總統大選，藍綠白分別派出新北市長侯友宜、民進黨主席賴清德、民眾黨柯文哲參戰，目前趨勢仍為賴清德居冠，柯文哲、侯友宜緊追在後。有份在嘉義朴子進行的街頭民調則顯示，侯友宜23票、賴清德20票、柯文哲7票，引發網友熱議。

YouTube頻道《街頭有派對【木炭民調】》昨（12）日發布在嘉義朴子進行的街頭民調影片，結果顯示侯友宜23票、賴清德20票、柯文哲7票，鴻海創辦人郭台銘有列入名單內，但沒人投郭，拿到0票。從影片中可看出，支持侯友宜的人認為「嘉義人要支持嘉義人」、「做人正派」、「換人做做看」；支持柯文哲的人表示「理性務實，真的有在做事」、「台北市長做的不錯」；支持賴清德的人則說「清廉」、「當兩屆台南市長，大家讚譽有加」、「支持本土」。

此外，該民調也意外訪問到一位婆婆表示，侯友宜是她從小看到大的，且是侯友宜小時候的鄰居，跟她的孩子更曾一起玩耍。該名婆婆說侯友宜小時候很乖，是很好、很上進的孩子。

該影片上傳僅1小時便吸引逾1.1萬人次觀看，網友表示「這樣民調顯示從不同地方出來支持度結果不同，表示大家對於候選人的認知與資訊取得落差可以非常大。剩下五個月再做下去」、「這集朴子民給人的感覺好樸實真誠」、「這集年齡層偏高，還是在侯的故鄉，阿北還有7票算不錯了」、「年輕人要出來投票，才能掌握自己的未來」、「很難想像柯的民調這麼慘」、「嘉義長輩眼裡只有藍綠」。由於嘉義朴子為侯友宜的家鄉，該街頭民調也引發關注。