《天下雜誌》近日報導，台灣農產品（含加工食品）出口這幾年來出現驚人變化，美國在過去十年間先後超越日本、大陸，對台採購金額呈現翻倍成長，金額達9.2億美元。對此，節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑也在節目上展開討論，直言現在美國亞裔人口不斷增加，消費力也持續攀升，比台灣本島已經有過之無不及。

劉寶傑提到，台灣現在外銷到美國的農產品占18.3%、日本居次16.4%、銷到大陸則占9.1%。資深媒體人姚惠珍則指出，珍珠奶茶在台灣頂多賣60元，在美國賣200多元，食品中鳳梨酥、珍珠奶茶、石斑魚都有出口到美國，2022年台灣出口到美國的金額已經開始超過了大陸了。

姚惠珍分析，造成台灣業者搶進美國的原因主要是兩岸之間商業陷入停滯，但現在台灣知名乾麵品牌到美國就有40貨櫃，美國市場對台灣的零食、糕餅接受度也非常高，我們光是賣糕餅到美國就高達7536萬美金，台灣已經超越大陸、日本、韓國，目前僅次於泰國，成為美國人最喜歡的糕餅跟零食進口國之一。

除此之外，姚惠珍還提到，從出口美國金額來看，台灣最熱門的產品是糕餅；蝴蝶蘭居次，銷往美國也有6500萬美元，另珍珠奶茶原料樹薯粉也達5000萬美元，現在台灣的芒果、石斑魚也賣到美國去，2022年外銷量超過70公噸；美國市場現在有滿滿的台灣味，連韓國超市也在賣台灣的東西，且當地更是每年都會舉辦台灣食品節，吸引不少人共襄盛舉。