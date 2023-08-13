近年中國大陸和香港房地產市場黯淡，95歲香港首富李嘉誠開第一槍，以打7折促銷預售房，引發市場震撼。財信傳媒董事長謝金河表示，李嘉誠砍價打7折拍賣，可能是香港房市跌勢開端，當年他出清中國房地產，被質疑賣太早，但如果放到現在才撤軍，恐怕只能任人宰割。李嘉誠經常在市場反轉前提早出手，根本是神操作。

謝金河在臉書發文指出，這幾天震驚香港最大條新聞，除了是阿一鮑魚的楊貫一以九旬高齡辭世，另一個重磅消息是李嘉誠的長江實業集團在香港油塘「親海駅II」，以折價3成的打7折價格開賣，這個價格創下7年新低。

「李嘉誠一舉手、一投足都備受矚目。」謝金河提到，2014年，他大力出清中國地產項目，那個時候，中國房地產日正當中，大家都覺得李嘉誠賣太早，殊不知，鯨魚轉身，縱深要夠，當大家都在搶的時候，李嘉誠從容出場，這正是老先覺的手法。如果李嘉誠撐到現在才要撤軍，恐怕只能任人宰割了。

香港百年來都是東方之珠，香港的地產之貴，在全球名列前茅，香港本地財團都是地產大亨，從李兆基、鄭裕彤、包玉剛、何鴻燊等，大家都從地產發跡，香港的地產股都是績優股。

謝金河說，這次李嘉誠出手，砍價打7折拍賣，這有如全香港地產都打7折賣出一般，這可能是香港房市長期跌勢的開端。

春江水暖，股價最先知，長江實業股價最高174.9港元，最低剩38.55港元；恆基地產從65.4到19港元；九龍倉從80.35剩12.04港元；恆隆從54.95剩9.9港元；希慎興業從46.9到16.71港元；新世界從43跌到15.36港元，只有新鴻基地產比較穩。

李嘉誠投資計算精準，經常在市場逆轉前超前部署，因此被譽為「超人」。謝金河認為，香港百年來，房地產頂盛，這次李超人開第一槍，絕對是大變化的起點！