2024總統大選僅剩半年不到的時間，國民黨總統參選人侯友宜力拼翻轉聲勢，繼續南下走訪基層，12日在台南興濟宮舉辦廟口開講，死忠韓粉台南市韓友會理事長「挑大師」廖盛芳也到場力挺。廖強調，現在8成的韓粉都已經歸隊挺侯了。對此，前立委蔡正元12日就表示，「我不覺得廖盛芳的估算是對的，如果有8成韓粉的話，侯友宜的支持度應該要有24％，這表示當時侯友宜不支持韓國瑜，冷待韓國瑜的傷痕還在」，引發討論。

蔡正元12日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，「韓國瑜是台灣政治上很特殊的現象，這個現象像一陣風，來得快，去得也快；像一顆彗星來的亮，走的也暗」。蔡正元提到，「韓國瑜當時選總統剛開始的時候氣勢很高，到達了52％、53％，但很快就一路往下摔，即使如此韓國瑜在選總統時，最低迷的民調還有三成，侯友宜現在還不到一半，這是必須客觀去面對的問題」。

現在這樣的現象也讓蔡正元認為，「有很多支持韓國瑜的人，已經散到柯文哲或郭台銘身上去了，如果說能把部分韓粉找回來，當然是很好，可是我不覺得廖盛芳的估算是對的，如果有8成韓粉的話，侯友宜的支持度應該要有24％，這表示當時侯友宜不支持韓國瑜，冷待韓國瑜的傷痕還在，那就看侯友宜怎麼去解決這問題，因為當時侯友宜傷害韓粉是又深又大，今天要怎麼彌補，就要由外科醫生去解決這個問題」。