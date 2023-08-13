副總統賴清德12日出訪巴拉圭並過境美國，預計17日返台，外界也早有預期陸方將有動作。中國大陸海事局11日公告，本月12日到14日將在東海進行軍事演習。退役中將帥化民表示，陸方沒有在賴清德起飛的國際航道上畫設禁航區，從演習地點來看，講難聽一點就是漠視，「賴清德的重要性也沒那麼高」。

根據中國大陸海事局公告，浙航警表示，從8月12日中午12點到8 月14日下午4點，於下列座標（1）29-47.0N，123-27.0E（2）29-47.0N，124-48.0E（3）29-17.0N，124-48.0E（4）29-17.0N，123-27.0E四點連線水域範圍內進行軍事演習，禁止駛入。

帥化民12日在政論節目《新聞大白話》表示，中國大陸有很多新戰機、新船艦，天天都要操演和上課一樣，會進行軍演的場地就那幾個地方，有時候就依照政治上的需要，用軍演去回應美國的言論或是台獨的行動，就會比較靠近台灣一點。

帥化民指出，軍演要看性質，在什麼時間、什麼地點，用什麼部隊演練、演練什麼科目，綜合起來才能判斷對台灣有沒有威脅。他也舉例，陸方有公布禁航區，如果有在賴清德起飛的國際航線上設置禁航區，那就是有針對性，讓賴的專機無法起飛或是繞道，但陸方沒有這樣做。

帥化民也提到，上一次(去年8月)美國前議長裴洛西訪台時，中共大規模環台軍演，是因為裴洛西代表美國眾議院、是美國第三號人物來台訪問，會讓美國的「一中政策」有問題，等於是破壞美中之間有關一中的協議、三公報等，所以大陸會做大規模的演習。

帥化民也直言，「賴清德的重要性也沒那麼高」，講難聽一點，就是漠視的行為。他也吐槽，賴清德一定很抱怨，「難道我不夠分量嗎，只搞這麼一點，太不給面子了」。

帥化民說，軍演一定要看來的是什麼樣的部隊，部隊是什麼樣的編組，是作戰意志還是訓練意志？還要看演習的地點在哪裡，因為有些地方會比較敏感，像是台海中線到24海浬之間、國軍某個基地上空，或是美軍船艦集結地點、航母必經之路等等，在這些地方就是針對作戰演習，其他地方就是慣常的訓練。