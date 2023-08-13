高雄中山路是「素珠」最多之地？高雄市議員李眉蓁表示，高雄人自我調侃「素珠住在中山路」，因整條中山路不是「租」、就是「售」。

「素珠住在中山路」？李眉蓁12日在中天《廟口開講》節目中說出緣由，高雄中山路貫穿一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全，中山路所見不是「租」、就是「售」，這是高雄人自己調侃的話。以前中山路是市內，是最熱鬧的地方，例如六合夜市以前非常熱鬧，現在「素珠(台語諧音)」就住在那裡，因為整條路都在「租」、「售」。

李眉蓁更指出，過去有車站的地方，就會發展。至於左營，雖然周邊沒有發展，但是帶動左營人口變多了。可是當時行政院選擇高鐵要往屏東路線，選擇比較便宜的554億，從左營直接去屏東，不願經過高雄火車站。

李眉蓁接著表示，高雄火車站以前很熱鬧，就因為要花1200億，又要做高鐵環狀線；但拉到潮州去，便要花1500億。她不禁說，到南高雖要花1200億，到潮州卻要花1500億，但潮州只有5萬人口，南高卻有100多萬人口。