自助餐菜色選擇多，是外食族們覓食首選。但近日就有網友挑菜色時發現，檯面上不僅有鹹蛋，還有炸過的皮蛋，讓他忍不住質疑「這能吃嗎」，不少老饕看到後卻吐槽「你不懂」，更直言吃過會上癮。

原PO在PTT八卦版發文，表示自己到自助餐店買晚餐，正在挑選菜色時，竟然發現有炸皮蛋。透過照片可以看到，店家把整顆皮蛋下鍋油炸，將外皮炸得金黃酥脆，再淋上醬油膏端上檯面。

鄉民在自助餐店發現炸皮蛋，驚嚇直呼能吃嗎，釣出許多老饕大喊「你不懂」。(圖／PTT)

原PO忍不住質疑「整顆皮蛋下去炸，當一樣配菜是什麼意思？」，認為皮蛋就是該和豆腐、蒜頭、醬油膏一起拌，乖乖當涼拌菜，強調自己能聲吃皮蛋，但不能接受油炸過的，「那種東西能吃嗎？」

鄉民看到後忍不住吐槽：「我看你是不懂哦」、「炸皮蛋超級好吃，真心不騙」、「你知道炸皮蛋多貴嗎，便當盒佔一格也很合理」、「加辣椒更好吃」、「鹹酥雞攤買一顆炸皮蛋都要15-20塊了」、「不懂炸皮蛋的美味，你乖乖夾鹹蛋吧」、「吃過一顆之後會上癮，可能你以後會整盤買下」。但也有少部分人直言：「加點醬油膏直接吃還比較好吃」、「鹹酥雞攤有賣，沒什麼特別」、「皮蛋真的很噁」、「討厭皮蛋的自然無法接受」。