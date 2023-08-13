行政院長陳建仁日前誇獎高雄市長陳其邁防災超前部署，隨後稱「但有些就不是這樣，使得防災工作相當困難」，被解讀是暗酸南投縣長許淑華。對於南投災情，媒體人單厚之質疑，霧社水庫出現的漂流物 ，大家看到都嚇死了，政府怎會在第一時間就直接撤掉災情指揮中心；他還提到，陳建仁酸南投對民進黨選情是扣分的。

單厚之12日在政論節目《新聞大白話》中表示，許淑華這次做得不錯，被陳建仁暗酸後，她等到災情處理到一個段落後才去算帳。

針對災情，單厚之說，南投狀況這麼嚴重，光是霧社水庫出現的漂流物 ，大家看到都嚇死了，政府怎會第一時間將災情指揮中心直接撤掉，「陳建仁難道是要躲著在勘災嗎？哪邊災情重，就哪裡不去，並找最沒有災情的？而且還回頭去酸南投。」

單厚之點出，這次災情最主要的指揮官，第一線當然是內政部，若內政部處理不了，行政院就要進來坐鎮，但行政院怎麼會狀況都還沒掌握，就開始酸許淑華；他表示也許很多人不喜歡前行政院長蘇貞昌，但如果是蘇，就不會發生這樣的事，因為蘇盯災情盯得相當緊，倒是如今陳建仁做成這樣，還好意思出來酸南投。

單厚之認為，陳建仁或許想在選舉上撿便宜，但掌握得不好，因此對民進黨選情來講，暗酸南投這件事是扣分的。