副總統賴清德以特使身分出訪巴拉圭，這也是他被提名為民進黨總統參選人後首次出訪並過境美國。退役少將栗正傑認為，這次賴清德可說是未選先輸一半、真心換絕情。

栗正傑12日在中天《張雅婷辣晚報》節目表示，當初國人質疑美國會不會炸台積電，也質疑美國要我們打城鎮戰太血腥，但當時賴清德表示。我們大家不可以疑美，因為美國是為了幫助我們 ，但現在美國反而提出「疑賴論」，因此賴可說是未選先輸一半、真心換絕情，

栗正傑接著指出，賴清德登《彭博》商業周刊，算是很風光的事，可它用的標題稱賴想領導台灣，但心想不一定能事成，質疑他能維持和平嗎？栗正傑認為《彭博》的用義很明顯，認為賴清德心想事成後，可能會把台灣帶入戰火之中，緊接著全世界就會捲入這場紛爭裡 。

栗正傑更點出，賴清德過境美國，是將副總統、總統蔡英文的特使，以及總統參選人這3個身分融於一身，在這種狀況下，對解放軍和美國來講，都是很敏感的。