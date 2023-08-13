馬來西亞6州選舉今天登場。官方開票結果顯示，首相安華領導的執政聯盟擊敗反對派。分析人士表示，這次勝利將為他贏得更多時間，有助鞏固權力。

法新社報導，今天的選舉是安華（Anwar Ibrahim）團結政府迄今面臨最嚴峻的政治挑戰。他於去年11月被任命為首相。

選舉委員會公布的開票結果顯示，安華領導的希望聯盟（希盟）保住了雪蘭莪、檳城和森美蘭3州。

反對派國民聯盟則繼續控制吉打、登嘉樓和吉蘭丹州。

分析人士指出，安華的關鍵勝利就是保住大馬最大港口所在的雪蘭莪州和半導體產業中心檳城州。

然而，在反對派強勢進攻下，執政聯盟在雪蘭莪州失去原有的2/3多數席位。

安華在深夜的記者會上表示，「這是人民的決定。我們必須尊重這個決定」，他也呼籲社會競選活動後重新團結起來。

「在這次選舉後，聯邦政府仍然強大。我們將繼續促進馬來西亞的繁榮。」（譯者：施施）1120813