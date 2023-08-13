厄瓜多總統候選人維拉維森修9日在首都基多（Quito）參加造勢活動時遇刺身亡。他所屬政黨宣布，他的競選搭檔將在8月20日的大選中接替他角逐總統大位。
法新社報導，維拉維森修（Fernando Villavicencio）所屬政黨「運動建造」（Movimiento Construye）透過聲明宣布，該黨推舉「龔薩雷茲（Andrea Gonzalez）來取代總統候選人。」
建造黨表示，「副總統候選人將從那些曾與維拉維森修同志並肩奮鬥、最值得信賴的同志中選出，並將於數小時內公布。」
現年36歲的龔薩雷茲將參加明天在基多舉行的辯論會。
厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）先前表示，這起犯罪顯然是企圖破壞選舉，但投票仍將依原訂計畫於8月20日舉行。
截至目前，已有6名哥倫比亞籍凶嫌因刺殺維拉維森修被捕，另有1人被安全人員擊斃。當局表示，正全力追捕此案的「謀劃者」。（譯者：施施）1120813
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