百萬YouTuber「這群人」成員尼克，與老婆Ashly感情相當好，並開設夫妻頻道分享生活日常；然而，尼克12日上傳的影片中罕見嚴肅發言，他透露，妹妹在日本大阪街頭被一名男子性騷，讓他氣到直接公開對方長相，希望藉由網路的力量抓到犯人。

尼克與Ashly 12日在影片中提到，尼克妹於11日早上在大阪通天閣商店街幫Ashly拍照時，有一群日本人從店家走出，並蹲在旁邊看她們拍照，沒想到突然有一名男子直接伸手掀開尼克妹的裙子，甚至還抓尼克妹的臀部，尼克見狀後便大聲喝斥制止對方。

但更令尼克氣憤的是，對方不僅沒有道歉，甚至在看見他們用攝影機蒐證時，還嘻皮笑臉接近他們，讓尼克直接怒罵對方是「變態」；此外，Ashly補充，對方的同行人中也有女性，但卻都保持沉默，讓她直呼「都是幫兇」。

接著，尼克妹表示，當下他們已經報警處理，不過因語言不通在做筆錄已花費許多時間，加上警方不方便讓他們調閱監視器，才會想透過影片發聲，再藉由網友分享，盡快抓到犯人；最後，尼克妹強調，不管一個地方的治安有多差，或一個人的穿著如何，性騷擾都不應該被合理化，所以她一定要出來捍衛自己的權益。

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