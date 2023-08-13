任天堂「寶可夢（Pokémon）」系列的遊戲深受許多人喜愛，但最早「寶可夢」在台灣的翻譯是「神奇寶貝」，一名男網友好奇詢問，最近帶著念國小的姪子去超商買皮卡丘聯名款冰淇淋，才驚覺現在的小朋友不知道「神奇寶貝」這個詞，讓他突然很好奇，有聽過「神奇寶貝」的人現在都幾歲了，引起網友熱議，。

一名男網友日前在Dcard上發文分享，最近念國小的姪子放暑假，他看到超商推出皮卡丘聯名款的冰淇淋，想帶著姪子去嚐鮮，出發前興奮的問姪子「要不要跟我去小七吃神奇寶貝的冰？」結果對方聽到以後竟然當機了。

男網友表示，姪子愣了10幾秒緩緩開口說「叔叔你說的是寶可夢嗎？」讓他一時間沒有反應過來，最後才驚覺現在的小朋友只知道「寶可夢」，只有老人才說「神奇寶貝」了，不知道有聽過「神奇寶貝」這個名稱的人，現在都幾歲了？

貼文引起網友討論，「我91年生的，超習慣叫神奇寶貝，看到身邊朋友或是年紀更小的人開始叫寶可夢，不知道為什麼有一種非常不習慣的感覺」、「講神奇寶貝的可能都30以上了」、「其實寶可夢正名滿成功的，我50幾歲最愛pokemon go的爸媽都是講寶可夢，聽到有人講神奇寶貝反而還有點懷念」、「小朋友，你知道你現在在質疑的人，可是當年見證小智成為神奇寶貝大師的人嗎？」